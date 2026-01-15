Avella, stop a fiamme libere e fuochi d’artificio nei locali aperti al pubblico

AVELLA – Con un provvedimento a tutela della sicurezza pubblica, il sindaco di Avella Vincenzo Biancardi ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo di fiamme libere e di articoli pirotecnici all’interno dei locali pubblici e di quelli aperti al pubblico su tutto il territorio comunale.

La misura, entrata in vigore con effetto immediato, punta a prevenire situazioni di rischio e a garantire condizioni di maggiore sicurezza per cittadini e visitatori, in particolare in ambienti chiusi o ad alta frequentazione. Il divieto riguarda ogni forma di utilizzo non autorizzato di fuochi, candele, bengala o dispositivi pirotecnici assimilabili, spesso causa di incidenti e criticità per l’incolumità delle persone.

L’ordinanza si inserisce in una linea di attenzione costante dell’amministrazione comunale verso la prevenzione e il rispetto delle norme di sicurezza. Il testo completo del provvedimento è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune di Avella.

Le autorità invitano gestori e cittadini a uniformarsi alle disposizioni, ricordando che il rispetto delle regole è un passaggio essenziale per la tutela collettiva.