Caso Pagliarulo, Forza Italia attacca: “Serve incontro con la madre”

I consiglieri regionali di Forza Italia, Roberto Celano e Mimì Minella, annunciano l’intenzione di chiedere formalmente al presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, un incontro istituzionale con la madre di Cristina Pagliarulo, la giovane donna deceduta nei mesi scorsi all’ospedale Ruggi.

Secondo i due esponenti azzurri, è necessario che le istituzioni dimostrino una presenza concreta nei confronti della famiglia, in particolare della madre della vittima, che continua a chiedere chiarimenti sulle circostanze della tragedia. “È importante offrire ascolto e vicinanza a chi sta vivendo un dolore così profondo, senza lasciare spazio a distanze o incomprensioni”, sottolineano.

Celano e Minella esprimono anche perplessità in merito alle notizie riguardanti una denuncia per stalking presentata dall’ex governatore nei confronti della donna. Una vicenda che, evidenziano, rischia di essere percepita come poco attenta al dramma umano che la famiglia sta attraversando.

Da qui la proposta di un confronto diretto in Regione, ritenuto un passaggio fondamentale per fare chiarezza e per ribadire il ruolo delle istituzioni nel garantire trasparenza e attenzione. L’obiettivo, spiegano, è quello di favorire un dialogo costruttivo che possa contribuire a fare luce sull’accaduto.

“Ci auguriamo che il presidente accolga questa richiesta – concludono – per offrire un segnale di rispetto e responsabilità verso una cittadina che chiede semplicemente verità”.