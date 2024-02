“L’Abbraccio Solidale”: Una raccolta fondi per sostenere una famiglia di Monteforte Irpino

La solidarietà è un gesto potente che unisce le comunità in momenti di necessità, e Monteforte Irpino dimostra ancora una volta il suo cuore generoso nel sostenere una famiglia bisognosa. L’associazione “L’Abbraccio”, guidata dal presidente Marano, ha lanciato una campagna di raccolta fondi, donazioni di indumenti, alimenti e mobili per aiutare questa famiglia a coprire le spese della casa e garantire loro una vita dignitosa.

Per motivi di privacy, l’identità della famiglia non può essere comunicata, ma ciò non impedisce alla comunità di unirsi nell’aiutare chi è in difficoltà. Il presidente Marano, toccato profondamente dalla situazione, ha prontamente attivato questa iniziativa, rispecchiando il motto dell’associazione: “Opera umana più bella ed essere utile al prossimo.”

La raccolta non si limita solo alle donazioni finanziarie; l’associazione accoglie anche donazioni di indumenti, alimenti e mobili per garantire una risposta completa alle esigenze della famiglia. Questo approccio olistico riflette l’impegno dell’associazione a fornire supporto tangibile in ogni aspetto della vita quotidiana.

La generosità della comunità di Monteforte Irpino è la chiave per il successo di questa iniziativa. Ogni contributo, sia esso sotto forma di denaro, abbigliamento, generi alimentari o mobili, rappresenta un passo avanti verso il miglioramento della vita di questa famiglia in difficoltà.

L’appello è rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare a questa catena di solidarietà: “Aiutiamo chi ci chiede aiuto”. Le donazioni possono essere consegnate presso la sede dell’associazione “L’Abbraccio” o mediante le modalità di pagamento indicate sul loro sito web.

L’associazione si impegna a garantire che ogni risorsa raccolta venga utilizzata nel modo più efficiente possibile per sostenere la famiglia in difficoltà. Monteforte Irpino dimostra ancora una volta la forza della solidarietà, rendendo tangibile il motto di “L’Abbraccio” e dimostrando che insieme possiamo fare la differenza nella vita di chi è in difficoltà.