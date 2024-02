Inizia il Triduo in Onore di Sant’Elia Profeta a Sperone: Giorni di devozione e celebrazioni. Ecco il programma religioso

Sperone si prepara a vivere un intenso fine e inizio settimana di fede e tradizione con l’inizio del Triduo in onore di Sant’Elia Profeta, che avrà luogo dal 17 al 19 febbraio presso la chiesa parrocchiale del paese.

Il Triduo, un momento di preghiera e devozione dedicato al patrono Sant’Elia, inizia oggi, sabato 17 febbraio 2024, con le Sante Messe che avranno luogo ogni sera alle ore 18 presso la chiesa parrocchiale. Questi momenti di preghiera offriranno ai fedeli l’opportunità di riflettere sulla figura del Profeta e di rinnovare il proprio legame spirituale.

Le celebrazioni raggiungeranno il culmine il 20 febbraio, giorno dedicato a Sant’Elia, con un programma ricco di eventi. La giornata inizierà con Sante Messe alle ore 7 e alle 8, mentre alle 10 si terrà la Messa solenne in onore del Santo. Successivamente, alle 11, le strade principali del paese saranno attraversate dalla suggestiva processione dei Santi Elia ed Eliseo, un momento di profonda devozione che coinvolgerà la comunità.

Alle 18, presso la parrocchia di Corso Umberto I, si svolgerà la celebrazione eucaristica, seguita dal trasferimento della statua di Sant’Eliseo in processione verso la chiesa di Sant’Elia. Questo spostamento sarà accompagnato da un’atmosfera di preghiera e devozione, testimoniando la fede della comunità di Sperone.

La serata raggiungerà il suo apice con il tradizionale “fucarone” e i fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo notturno in onore di Sant’Elia. Questo spettacolo di luci e colori è atteso con trepidazione dalla comunità, e rappresenta un momento di gioia condivisa e di festa.

Il Triduo in onore di Sant’Elia Profeta a Sperone si presenta come un’occasione speciale per riunire la comunità, celebrare la fede e onorare la figura di questo Santo, simbolo di speranza e protezione. Gli abitanti di Sperone si preparano a vivere questo fine settimana con spirito di devozione e gratitudine, rendendo omaggio a Sant’Elia attraverso preghiere, processioni e festeggiamenti.