AVELLINO. Giornata Nazionale del Risparmio Energetico: Il M5S a Viale Italia con Ciampi e Gubitosa

Oggi sabato 17 febbraio, alle ore 17:30, il Movimento 5 Stelle sarà presente a Viale Italia, all’altezza della chiesa di San Ciro, per celebrare la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. L’evento sarà arricchito dalla partecipazione del consigliere regionale Vincenzo Ciampi e del parlamentare Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del M5S. Durante l’iniziativa, verranno affrontati anche temi cruciali legati alla vita amministrativa della città.

In occasione dell’anniversario dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, il Movimento 5 Stelle dedica una giornata di sensibilizzazione sui temi del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili. Il gazebo informativo sarà allestito a Viale Italia, offrendo un punto di incontro e di discussione per cittadini e esponenti politici.

La presenza del consigliere regionale Vincenzo Ciampi e del parlamentare Michele Gubitosa conferisce all’evento un’importante prospettiva a livello nazionale e regionale. Oltre a promuovere la consapevolezza sul risparmio energetico, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire i temi legati alla vita amministrativa della città, ascoltando le proposte e le iniziative che saranno presentate dagli ospiti.

Il gazebo informativo sarà animato dalla partecipazione di consiglieri comunali, regionali e nazionali del Movimento 5 Stelle, creando uno spazio di dialogo aperto alla cittadinanza. La giornata si preannuncia come un’occasione unica per discutere delle sfide ambientali, della sostenibilità e delle azioni necessarie per promuovere uno stile di vita consapevole e rispettoso dell’ambiente.

L’appuntamento a Viale Italia rappresenta un’opportunità per tutti i cittadini interessati a contribuire alla causa del risparmio energetico e per coloro che desiderano essere parte attiva nel dibattito sui temi cruciali che riguardano la nostra comunità.