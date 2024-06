La tragedia al Belvedere di Quadrelle: Roberta Beckman Hofmann perde la vita mentre scatta la sua ultima foto artistica

Sarebbe un tragico incidente quello che avrebbe provocato la morte di Roberta Beckman Hofmann, la giovane donna di 35 anni, che ha perso la vita cadendo dal Belvedere di Quadrelle. Roberta, brasiliana di origine e residente in Italia, era un’appassionata fotografa e cuoca di professione presso un ristorante di Avella. La sua passione per la fotografia e il desiderio di catturare inquadrature particolari l’hanno portata a scattare foto da luoghi suggestivi, come il belvedere e l’antico scalone del paese in località Fusaro, che collega la parte collinare di Quadrelle con il centro.

Roberta amava i tramonti e i panorami, come si può evincere dal suo profilo Instagram, dove condivideva immagini cariche di emozioni positive e bellezza. Purtroppo, è stata proprio questa passione a tradirla. Si presume che nel tentativo di ottenere uno scatto particolarmente suggestivo, Roberta si sia sporta troppo dal muretto, precipitando da un’altezza di sette metri.

Gli amici di Roberta, profondamente colpiti dalla tragedia, le hanno dedicato un manifesto commemorativo con la scritta “Ti ricorderemo sempre per i tuoi tramonti”. Le sue fotografie rimarranno un ricordo indelebile della sua capacità di vedere e catturare la bellezza del mondo.

Le indagini sulla sua morte sembrano escludere altre piste, confermando l’ipotesi dell’incidente. Questo tragico evento sottolinea quanto sia importante la prudenza anche nei momenti di creatività e passione.

Roberta Beckman Hofmann sarà ricordata non solo per il suo talento e la sua passione per la fotografia, ma anche per il suo spirito vivace e il suo amore per la vita, che trasparivano da ogni immagine che scattava. Tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, sentiranno profondamente la sua mancanza.