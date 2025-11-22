La neve torna a Mugnano del Cardinale: Campo di Spina si risveglia imbiancato

La neve è tornata a far visita a Mugnano del Cardinale, imbiancando la località montana di Campo di Spina, situata nel territorio comunale e immersa nel suggestivo Parco Regionale del Partenio. Un velo sottile ma diffuso ha trasformato in poche ore questo angolo d’altura in un paesaggio invernale dal fascino immediato.

A circa 1100 metri di quota, Campo di Spina è uno dei punti panoramici più caratteristici dell’area mugnanese. Anche una nevicata leggera è sufficiente a modificare il volto del luogo: i rami si caricano di bianco, i sentieri cambiano consistenza e l’intera zona assume un’atmosfera silenziosa e ovattata, tipica dei primi episodi nevosi della stagione.

La posizione dominante regala scenari spettacolari. Nelle giornate limpide, da Campo di Spina è possibile ammirare una straordinaria veduta sul Golfo di Napoli: il profilo del Castel dell’Ovo, le sagome di Ischia e Procida, fino ai riflessi che illuminano la costa partenopea. Oggi, quel panorama si è fuso con la neve, creando un contrasto affascinante tra il bianco delle alture del Partenio e il luccichio del mare sullo sfondo.

La nevicata, pur non abbondante, ha ridato vita ai boschi e ai versanti del Parco, avvolgendoli in una cornice quasi fiabesca. I casotti di montagna, le strade sterrate e i prati hanno cambiato colore e ritmo, mostrando l’arrivo dell’inverno in tutta la sua delicatezza.

Un episodio precoce ma capace di emozionare, che ricorda quanto il territorio mugnanese soprattutto nelle sue località più alte sappia trasformarsi e sorprendere con la semplicità della natura.

Fonte foto: Irpinia Adventure