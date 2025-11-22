Avellino, il Cif rinnova il Consiglio Provinciale: eletto il nuovo direttivo

AVELLINO – Giornata intensa quella del 22 novembre nella sede del Cif (centro italiano femminile) Provinciale di Avellino in Via Vasto 29, dove si è svolto il Congresso elettivo che ha portato al rinnovo del consiglio di presidenza. Un appuntamento partecipato, che dalle 11.00 alle 16.30 ha riunito aderenti, dirigenti e ospiti in un clima di forte condivisione.

Al centro dell’evento non solo il voto, ma soprattutto l’emozione di ritrovarsi attorno ai valori fondanti dell’associazione. Presenza particolarmente sentita quella della Presidente Regionale Marinella Gargiulo, scelta come Presidente del Congresso. Un ruolo istituzionale che ha assunto un significato affettivo: il Cif avellinese ha infatti espresso nei suoi confronti parole di gratitudine, stima e amicizia.

A impreziosire la giornata anche l’intervento del regista Luigi Cuomo, da sempre vicino al Cif e alle sue attività. Cuomo ha presentato il nuovo docufilm sul Cif, realizzato nell’ambito del progetto “Tutta un’altra storia” sostenuto dalla Fondazione Con il Sud. Un racconto per immagini che l’associazione si prepara ora a diffondere il più possibile.

La Presidente uscente, Francesca Archidiacono, ha tracciato un bilancio del lavoro svolto negli anni del suo mandato. Una relazione che ha riaffermato un concetto chiave: il Cif cresce e resiste grazie alla coralità, alla forza del gruppo e alla capacità di restare unite anche in tempi complessi.

Al termine del Congresso è stata proclamata la nuova Presidente Provinciale, Antonia Di Nardo, che ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha sottolineato come la responsabilità sarà, come sempre, condivisa. “Il Cif è una grande famiglia” – ha ribadito – “e solo insieme si può continuare a costruire.”

Il nuovo Consiglio Provinciale risulta così composto:

Francesca Archidiacono, Ortensia Morante, Anna Cortese, Nunzia Zolzethich, Connie Della Sala, Roslaba Coppola, Carmen Melucci e Marianna Dello Russo.

Una giornata che rinnova ruoli e responsabilità, ma soprattutto conferma l’identità e la forza di un’associazione che continua ad essere punto di riferimento nel territorio avellinese.