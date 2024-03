La Nave Caio Duilio abbatte altri due droni nel mar Rosso. A bordo il mar. Carmine Picciocchi di Baiano. Coraggio e determinazione a servizio della sicurezza marittima

Nell’ambito dell’operazione dell’Unione Europea Aspides, la nave Caio Duilio ha recentemente abbattuto due droni aerei, in conformità con il principio di autodifesa. Questo annuncio è stato reso noto dallo Stato Maggiore della Difesa, sottolineando il ruolo cruciale dell’Operazione Aspides nel difendere la libertà di navigazione e le rotte commerciali. Nonostante le crescenti sfide e minacce, la nave Duilio continua le sue attività con determinazione e impegno.

Secondo il Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha condiviso dettagli durante un videocollegamento con la fiera LetExpo, l’area del Mar Rosso è diventata una zona di crescente pericolo. L’evoluzione delle tattiche degli attacchi, che ora coinvolgono non solo navi mercantili ma anche militari, sottolinea la mutevole natura delle minacce che l’Operazione Aspides deve affrontare. Crosetto ha sottolineato che la pericolosità degli attacchi sta aumentando e che è necessaria un’azione tempestiva e coordinata con gli alleati per trovare una soluzione efficace.

È importante notare che il maresciallo capo Carmine Picciocchi, originario di Baiano, è tra coloro che operano a bordo della nave Duilio. La sua presenza e quella del suo equipaggio sono testimoni della determinazione dell’Italia nel garantire la sicurezza delle rotte commerciali e la stabilità nelle regioni critiche come il Mar Rosso.

L’abbattimento dei due droni da parte della Caio Duilio dimostra l’efficacia delle operazioni condotte nell’ambito dell’Operazione Aspides e l’importanza di una presenza militare vigilante per proteggere gli interessi strategici dell’Unione Europea e dei suoi Stati membri. In un contesto in cui le minacce evolvono rapidamente, la determinazione e la collaborazione internazionale sono fondamentali per affrontare con successo le sfide della sicurezza marittima.