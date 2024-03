Fruncillo: Incontro Costruttivo con Decollanz per il Futuro Idrico di Conza della Campania

AVELLINO, 12 MAR 2024 – In un incontro caratterizzato da dialogo costruttivo e prospettive ambiziose, il Presidente della Provincia di Avellino, Ines Fruncillo, ha evidenziato l’importanza del faccia a faccia con il Presidente di Acque del Sud Spa, il dott. Decollanz, tenutosi oggi a Bari. La riunione, alla quale ha partecipato anche il sindaco di Conza della Campania, Raffaele Cantarella, ha puntato i riflettori sul futuro idrico della regione, con particolare attenzione al ruolo strategico che si prefigura per Conza della Campania.

Fruncillo ha sottolineato l’accoglienza positiva delle istanze del territorio irpino da parte di Decollanz, evidenziando la coerenza del progetto di Acque del Sud con le esigenze locali. Questo incontro, afferma il presidente provinciale, testimonia l’approccio efficace del Governo Meloni nel gestire le risorse idriche della regione, in netto contrasto con il precedente regime gestionale rappresentato dall’Eipli, il quale ha lasciato una pesante eredità di debiti e una gestione fallimentare.

Le rassicurazioni fornite da Decollanz sugli investimenti futuri destinati all’Irpinia hanno alimentato l’ottimismo per il futuro della regione. In particolare, Fruncillo ha evidenziato il ruolo strategico che Conza della Campania ricoprirà nel contesto di Acque del Sud, essendo il terzo bacino per grandezza e importanza all’interno dell’organizzazione.

Il prossimo passo sarà un sopralluogo nelle infrastrutture di Conza della Campania, programmato nelle prossime settimane, al fine di valutare le opportunità di preservare, valorizzare e ampliare questo patrimonio. Inoltre, si prospetta un ulteriore confronto con Decollanz ad inizio aprile, durante il quale si cercherà di consolidare l’impegno nel valorizzare le risorse idriche dell’Irpinia.

In conclusione, Fruncillo ha espresso fiducia nel percorso intrapreso, sottolineando l’importanza di un approccio collaborativo e lungimirante per garantire un futuro sostenibile per la regione, sia dal punto di vista ambientale che economico.