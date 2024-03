AVELLINO, PRESENTAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE UNICA E INNOVATIVA SUL COMPLESSO MONUMENTALE DEL CASTELLO FEUDALE DI SAN NICOLA A FORINO (AV) PRESSO IL POLO GIOVANI, MERCOLEDÌ 13 MARZO 2024, ORE 16.45

Il meraviglioso e storico Castello Feudale di San Nicola a Forino, avvolto dal mistero e dalla maestosità delle sue mura, diventa protagonista di una pubblicazione innovativa e unica. “In missione nel crocevia dell’Irpinia: un castello, un santuario, un borgo da valorizzare a Forino” è il titolo che incarna la ricchezza di storia, cultura e tradizioni di questo luogo straordinario.

A cura di Marina Fumo e Giuseppe Trinchese, questo quinto volume della collana FORLAND (FOrtifications and Rural LANDscapes), pubblicato da Luciano Editore nel 2023, è un tributo all’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale delle terre irpine. Con la prefazione di S.E.R. Mons. Arturo Aiello, Vescovo di Avellino, questa pubblicazione non solo celebra il passato glorioso del Castello di San Nicola, ma invita anche alla sua riqualificazione e valorizzazione per le generazioni future.

L’evento di presentazione, fissato per mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 16.45 presso la sala del Polo Giovani in Via Morelli e Silvati ad Avellino, promette di essere un’occasione imperdibile per conoscere più a fondo l’importanza storica e culturale di questo luogo straordinario.

A moderare l’evento sarà il giornalista Gianluca Amatucci, mentre una serie di relatori illustri forniranno approfondimenti e riflessioni su vari aspetti legati al Castello di San Nicola e al suo contesto:

Luigi Bruno, Presidente dell’Associazione proCastello APS, condividerà le ragioni che hanno motivato questa ricerca e il suo significato per la comunità.

Marina Fumo, architetto e già Direttrice di CITTAM presso l’Università di Napoli Federico II, illustrerà il valore della ricerca e della rivitalizzazione dei borghi storici.

Francesco Barra, professore e storico, offrirà una panoramica sulla storia del Castello-Santuario di San Nicola nell’evoluzione di Forino nel corso dei secoli.

Giuseppe Trinchese, ingegnere, architetto e docente, presenterà il concetto di riuso adattivo per la valorizzazione del borgo castello, sottolineando la sfida della circularità autogenerativa.

Paolo D’Amato, Vice Presidente proCastello APS e autore della pubblicazione “Il 14 di Marzo”, esplorerà le connessioni tra religiosità e cultura nel contesto di Forino.

Padre Jean Claude Ndayishimiye, parroco locale, discuterà della salvaguardia dell’identità religiosa e del ruolo del Castello di San Nicola in tale contesto.

Infine, le considerazioni saranno affidate ai Sindaci Antonio Olivieri di Forino, Pasquale De Santis di Contrada e Ottaviano Vistocco di Santa Lucia di Serino, quest’ultimo anche Capofila del Progetto Sentieri di Acqua e Santi.

L’evento si preannuncia come un’opportunità unica per immergersi nell’affascinante mondo del Castello Feudale di San Nicola a Forino, un luogo che incarna secoli di storia, fede e tradizioni irpine, e che continua a ispirare e affascinare coloro che vi si avvicinano.