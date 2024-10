La Magia di Avella: La Città della Nocciola e del Gladiatore “Invictus” su Rai Tre

Conosciuta come la patria della nocciola, Avella vanta una lunga storia legata alla coltivazione e produzione di questo pregiato frutto, che rappresenta un autentico simbolo del territorio. Le nocciole di Avella sono famose per la loro qualità superiore e vengono utilizzate in numerose ricette tradizionali, che spaziano dai dolci ai prodotti da forno e alle creme spalmabili, rendendo omaggio alla ricchezza enogastronomica locale.

Ma Avella non è solo sinonimo di eccellenze gastronomiche. La città custodisce anche una storia millenaria, testimoniata dai suoi siti archeologici, tra cui l’Anfiteatro Romano, un’imponente struttura risalente al I secolo a.C., dove si svolgevano i combattimenti dei gladiatori. Ed è proprio da qui che nasce la leggenda del gladiatore “invictus”, il combattente imbattibile, che ha ispirato racconti e affascinato generazioni. Il fascino dell’Anfiteatro e delle storie che riecheggiano tra le sue antiche mura sono un richiamo irresistibile per gli appassionati di storia e archeologia.

Il TG Itinerante racconterà le bellezze di Avella attraverso immagini suggestive e testimonianze, svelando le peculiarità di un luogo dove tradizione e modernità si fondono in modo armonioso. I telespettatori avranno l’opportunità di conoscere da vicino le iniziative locali, i prodotti tipici e le manifestazioni culturali che animano la vita del borgo.

Non perdete l’appuntamento con Rai Tre, sabato alle 14, per immergervi nella magia di Avella, dove la storia si intreccia con la natura, e il sapore autentico delle nocciole si fonde con il mito del gladiatore invincibile. Una visita virtuale che lascerà il segno e, chissà, magari vi spingerà a scoprire di persona questo gioiello dell’Irpinia.