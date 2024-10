Avella: al via il secondo weekend della Sagra della Nocciola e della Castagna

Domani, venerdì 18 ottobre 2024, prende il via il secondo weekend dell’undicesima edizione della Sagra della Nocciola e della Castagna, uno degli eventi più attesi del calendario autunnale di Avella. Dopo il grande successo dello scorso fine settimana, i riflettori tornano a puntarsi sulle eccellenze gastronomiche locali, con le prelibate nocciole e castagne avellane come protagoniste assolute, insieme a una vasta gamma di piatti tipici.

La sagra non sarà solo un’occasione per gustare i sapori autentici della tradizione campana, ma anche un momento di festa e intrattenimento. Le serate saranno animate da musica dal vivo, balli folkloristici e spettacoli per tutte le età, trasformando le strade del borgo in un vivace palcoscenico all’aperto.

Oltre al piacere del palato, la manifestazione offrirà ai visitatori la possibilità di scoprire le bellezze storiche e archeologiche di Avella. Gli appassionati di cultura potranno approfittare della sagra per visitare tesori come l’Anfiteatro Romano, testimonianza di un passato glorioso, il Castello Longobardo, che domina il paesaggio circostante, e i monumenti funerari, tra le tracce più affascinanti della storia antica della cittadina. Accanto a queste meraviglie archeologiche, Avella vanta anche una natura rigogliosa, con itinerari che permettono di esplorare il territorio in tutto il suo splendore autunnale.

Per rendere ancora più completa l’esperienza, quest’anno gli stand gastronomici rimarranno aperti anche a pranzo durante le giornate di sabato e domenica, permettendo ai visitatori di immergersi nel gusto sin dalle prime ore della giornata.

La Sagra della Nocciola e della Castagna non è solo un evento enogastronomico, ma una vera e propria celebrazione delle tradizioni, della cultura e della natura del territorio avellano. Un appuntamento imperdibile per chi desidera vivere un weekend all’insegna del buon cibo, del divertimento e della scoperta di un patrimonio storico e culturale unico.