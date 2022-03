La Lega Campania organizza una raccolta aiuti per la popolazione Ucraina

di Marco Esposito

La Lega Campania si mobilita per aiutare la popolazione ucraina, oggi 5 marzo e domani 6 marzo saranno allestiti dei punti raccolta in tutte le province campane per raccogliere aiuti da destinare alla popolazione ucraina. Occorre di tutto: medicinali, alimenti per adulti e soprattutto per bambini. Presso i punti raccolta i militanti della Lega daranno indicazioni precise su cosa donare. Gli impegni di domani domenica 6 marzo a Napoli: dalle 10:00 alle 13:00 presso Largo Berlinguer; Benevento: dalle 10:00 alle 13:00 Piazza Risorgimento (angolo via Perasso); Caserta: dalle ore 10:00 alle 13:00 in SS 87 Sannitica 61/bis Vaccheria, Caserta (presso stazione di servizio “My Energy”); Mondragone (CE): dalle 09:30 alle 13:30 via Fiumara, area mercato domenicale.

adsense – Responsive – Post Articolo