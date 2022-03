LA GIVOVA SCAFATI INCONTRA LE SCUOLE: GRANDE SUCCESSO PER L’EVENTO FORMATIVO NELLA PALESTRA “G. FERRENTINO” DELL’I. C. “G. AMENDOLA” DI SARNO

Continuano a spron battuto le iniziative che vedono coinvolta la Givova Scafati nel sociale. Dopo quelle realizzate con l’Istituto Comprensivo “Pulcarelli” di Massa Lubrense (Na) e con l’Istituto Comprensivo “De Amicis – Baccelli” di Sarno (Sa), stavolta è toccato agli alunni dell’Istituto Comprensivo “G. Amendola” di Sarno (Sa) incontrare i propri beniamini in una occasione ed un contesto speciale. Ieri mattina, infatti, hanno ospitato nella palestra del loro istituto scolastico, recentemente ristrutturata ed intitolata al compianto avv. Gaetano Ferrentino (già vicesindaco del Comune di Sarno, uomo di legge e di sport), una rappresentanza del team gialloblù.

Il responsabile marketing e social media manager gialloblù Mario Di Capua, deus ex machina di queste iniziative a sfondo sociale, ha portato con sé in terra sarnese anche gli atleti Iris Ikangi e Joseph Mobio, che hanno mandato in visibilio i tantissimi alunni della scuola diretta dalla prof.ssa Antonella Esposito, che hanno preso parte attivamente alla lezione di scienze motorie e ai lieti momenti di condivisione e partecipazione che hanno poi fatto seguito al momento formativo, come la consegna di una targa commemorativa e di ringraziamento che la padrona di casa ha consegnato alla rappresentanza scafatese per la gradita partecipazione. Quest’ultima ha poi voluto ricambiare l’ospitalità, consegnando alla dirigente scolastica una maglia da gara ufficiale con la scritta “I. C. G. Amendola” sulle spalle, quattro palloni da minibasket e numerosi gadget griffati Givova per i tanti bambini presenti.

L’occasione è stata favorevole per rievocare le gesta della pallacanestro sarnese: in quella stessa palestra, infatti, nel lontano 1969 nasceva il Basket Club Sarno, gloriosa società che nell’anno sportivo 1977/1978 disputò il primo campionato nazionale di serie B.

Tra i promotori di questo bel momento di aggregazione e formazione, anche loro presenti nell’occasione, vi sono stati anche Luigi Dello Iacono e Peppe Corrado (docenti specializzati, esperti ed allenatori federali di pallacanestro), Luigi Squillante (docente specializzato, esperto di calcio ed allenatore federale di lungo corso), Vincenzo Piccolo e Stefano Rito Marcone (docenti di educazione fisica).

Grande soddisfazione per l’iniziativa è stata mostrata dal prof. Luigi Dello Iacono: «La dolce melodia dei palloni di basket che accarezzano il parquet, dopo vari decenni, si è liberata nuovamente all’interno della palestra dell’ I. C. “G. Amendola”. Alla presenza di circa cento alunni, la nostra dirigente scolastica, ha accolto ed ospitato la rappresentanza della Givova Scafati nel tripudio generale dei felicissimi studenti, che hanno potuto così incontrare da vicino alcuni loro beniamini. Entusiasmo, inclusione ed emozioni intense hanno caratterizzato la lezione tenutasi nell’aula di scienze motorie, che ha toccato punte altissime di condivisione quando atleti, alunni e docenti si sono prodotti in evoluzioni in palleggio e tiri a canestro, scanditi dagli applausi cadenzati e dai sorrisi gioiosi di tutti i presenti. Vogliamo in futuro dare continuità alla collaborazione tenuta oggi a battesimo, perché è in questo modo che all’istituto comprensivo “G. Amendola” intendiamo fare ed insegnare lo sport».

Questo genere iniziative non si fermano qui. Oltre ad aver già ospitato al PalaMangano, in occasione delle gare interne, alcuni centri minibasket del comprensorio, come Polisportiva S. C. A., Pro Loco Scafati, Tufano Basket e Polisportiva Sorrento, sono in programma altre iniziative formative come quella svoltasi ieri a Sarno, in cui i bambini saranno attori e protagonisti allo stesso modo ed insieme ai campioni della Givova Scafati.

