“La Crociata Cattolica per la Regalità di Nostro Signore Gesù Cristo. Un Richiamo alla Tradizione Cattolica e alla sua Centralità”. L’iniziativa

L’Associazione Crociata Cattolica per la Regalità di Nostro Signore Gesu’ Cristo nella persona del Presidente Nazionale Gianluca Martone ha affisso due importantissimi Maxi Cartelloni Messa Cattolica di sempre- Padre Pio a Napoli, rispettivamente nelle zone dell’Hotel Ramada e di Via Marina fronte Università di Giurisprudenza, nel centro dello stupendo capoluogo partenopeo. L’obiettivo principale dell’iniziativa è riproporre la centralità della Santa Messa Cattolica di sempre conosciuta come Santa Messa Tridentina o Santa Messa in Vetus Ordo, anche se le ultime due espressioni non sono esaustive, in quanto la Santa Messa Romana risale al III sec. e alla Tradizione apostolica. In questo periodo contrassegnato da una crisi senza precedenti sia dal punto di vista spirituale che morale, il ritorno alla Tradizione Cattolica e alla Santa Messa Cattolica di sempre rappresenta una necessità assoluta e un’ancora di salvezza, per tutti coloro che desiderano rendere Gloria e Onore al Signore in una liturgia che ha santificato milioni e milioni di fedeli nel corso dei secoli. Padre Pio che amava profondamente il Rito Romano cosi parlava della Messa, come è riportato sul manifesto: “Ogni Santa Messa ben ascoltata e con devozione produce nella nostra anima effetti meravigliosi, abbondanti Grazie spirituali e materiali, che noi stessi non conosciamo. Per tal fine non spendere inutilmente il tuo denaro, sacrificalo e vieni su per ascoltare la Santa Messa. Il mondo potrebbe stare senza il sole, ma non puo’ stare senza la Santa Messa”. Sant’Alfonso Maria de Liguori cosi si soffermava sulle Grazie infinite della Santa Messa Cattolica di sempre: “La Santa Messa dunque è l’opera la piu’ santa e la piu’ cara a Dio, è l’opera che maggiormente placa l’ira divina contro dei peccatori, che piu’ abbatte le forze dell’inferno, che reca maggior bene agli uomini viventi, che apporta maggior suffragio alle anime del purgatorio; questa finalmente è l’opera in cui consiste tutta la salvezza del mondo”. Meditando su queste splendide parole, si prova una sana invidia verso questi due grandissimi santi, che non hanno mai celebrato la messa nuova di Paolo VI che, invece, ha fatto perdere e smarrire la Fede Cattolica a milioni di persone, con un rito ambiguo di matrice protestante, con i danni spirituali e morali che sono sotto gli occhi di tutti, mettendo in secondo piano la dimensione sacrificale della Messa, che è il cuore del Rito Romano. La speranza e l’auspicio di Crociata Cattolica e di tutti veri cattolici è quello di poter rivedere presto la Santa Messa Cattolica di sempre e la Tradizione Cattolica nel posto che meritano nella Chiesa Cattolica e nella società tutta e non con concessioni eccezionali, attraverso un Papa cattolico, innamorato della Tradizione e della salvezza delle anime, fine principale della Sposa di Cristo sulla terra.