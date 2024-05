Presentazione del Libro “La ragazza e il mare… anzi due!” di Gennaro Caliendo a Palma Campania

Venerdì 24 maggio 2024, alle ore 20, i riflettori del Teatro Comunale di Palma Campania si accenderanno per accogliere un evento tanto atteso: la presentazione del libro “La ragazza e il mare… anzi due!” di Gennaro Caliendo, edito dalla prestigiosa casa editrice La Nuova Controcorrente di Carmine Golia.

L’atmosfera sarà carica di aspettative e emozioni mentre il pubblico si prepara ad immergersi nel mondo incantato creato dall’abile penna di Caliendo. Dopo i consueti saluti istituzionali, i lavori saranno moderati da Rosa Maffettone, figura autorevole nel panorama culturale locale.

Gennaro Caliendo, noto attore eclettico del territorio, celebre per le sue brillanti interpretazioni in generi teatrali brillanti e di attualità, si presenta al pubblico con la sua prima fatica letteraria. Il libro, intitolato “La ragazza e il mare… Anzi due!”, è stato portato in viaggio per il sud Italia con una serie di presentazioni teatralizzate, riscuotendo un notevole successo ovunque.

Con una trama avvincente e coinvolgente, il romanzo, composto da 131 pagine, narra le vicende di due giovani protagonisti immersi in un intreccio lineare di sentimenti: amore, passione, gentilezza e molto altro ancora. Attraverso colpi di scena sorprendenti e una prosa vibrante, Caliendo è riuscito a catturare l’attenzione del lettore e a scuotere le sue emozioni più profonde.

“La ragazza e il mare… Anzi due!” promette di essere un’esperienza letteraria indimenticabile, capace di trasportare il lettore in un viaggio emozionante attraverso le profondità dell’animo umano. La presentazione del libro al Teatro Comunale di Palma Campania è un’occasione unica per immergersi nell’opera di un talentuoso autore del territorio e per condividere con lui la gioia e l’emozione di questo importante traguardo letterario.