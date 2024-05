Rossana Riflesso Neo Prefetto di Avellino:” Il M.I.D. dà il benvenuto alla neo rappresentante di Governo per la Provincia di Avellino.

Il M.I.D. concede il suo sentito benvenuto in Provincia di Avellino alla neo rappresentante di Governo dottoressa Rossana Riflesso e raccoglie con favore le incoraggianti parole da lei espresse, circa la volontà registrata all’atto della sua presentazione e del suo insediamento questa mattina in Prefettura di voler ascoltare aprendo le porte a tutti i cittadini in particolar modo i giovani le esigenze e necessità del territorio.

Al Prefetto Riflesso i nostri auguri di Buon Lavoro e di buona permanenza nel nostro territorio conclude il M.I.D. pronti ad offrire la nostra collaborazione e il nostro supporto in quel che riguardano le problematiche delle persone con disabilità.