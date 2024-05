Rossana Riflesso si Insedia come Nuovo Prefetto di Avellino

Questa mattina, il nuovo prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, si è ufficialmente insediato, presentandosi alla città attraverso gli organi di informazione. Nell’ufficio che fino a pochi giorni fa era occupato dalla dottoressa Paola Spena, ora trasferita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la dottoressa Riflesso ha iniziato il suo incarico proveniente dalla provincia di Barletta-Andria-Trani.

L’arrivo di Riflesso coincide con un periodo cruciale per Avellino, a poche settimane dalle elezioni amministrative e in un momento particolare per il capoluogo irpino. Durante la sua prima conferenza stampa, ha espresso le sue prime impressioni e obiettivi: “Ho iniziato questa mattina a conoscere questa prefettura e i colleghi che mi accompagneranno in questo viaggio. Sono preparata su alcune tematiche che affronteremo con calma e con la consapevolezza che nulla è irrisolvibile”.

La dottoressa Riflesso ha sottolineato l’importanza della collaborazione con i colleghi della prefettura e ha mostrato un approccio rassicurante e determinato. Il suo insediamento rappresenta un momento di continuità amministrativa e di nuovo impulso per affrontare le sfide che attendono Avellino.