NOLA. Inaugurato presso l’Ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola un nuovo sistema robotizzato per il trattamento delle aritmie cardiache, il primo nel Sud Italia.

Questa mattina, presso l’Ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola, è stato inaugurato un nuovo sistema robotizzato per il trattamento delle aritmie cardiache, il primo nel Sud Italia. Questo avanzato sistema offre migliori risultati e maggiore sicurezza per il paziente, permettendo di raggiungere aree del cuore inaccessibili con altre tecnologie.

Il finanziamento complessivo di 8 milioni di euro ha coperto non solo l’acquisto del sistema robotizzato, ma anche i lavori edili e impiantistici necessari per adeguare i locali e collegarli agli impianti esistenti dell’ospedale. Questo investimento garantisce che l’attrezzatura sia completamente operativa e funzionale, pronta a fornire il massimo beneficio ai pazienti.

L’Ospedale di Nola svolge un ruolo cruciale nel territorio, servendo un’ampia area circostante. Attualmente, sono in corso ulteriori investimenti per circa 115 milioni di euro, destinati all’adeguamento sismico della struttura esistente, alla creazione di una nuova area per la risonanza magnetica e alla realizzazione di un nuovo plesso ospedaliero che affiancherà quello attuale.

Questi interventi non solo migliorano la qualità delle cure offerte, ma rafforzano anche la capacità del presidio ospedaliero di rispondere alle esigenze sanitarie della comunità locale, confermando l’impegno continuo per l’innovazione e il miglioramento delle strutture sanitarie nel Sud Italia.