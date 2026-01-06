La Befana dei Vigili del Fuoco porta sorrisi e speranza in Pediatria al Moscati di Avellino

Oggi, 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania, i Vigili del Fuoco di Avellino, insieme all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Sezione di Avellino e all’UNICEF, hanno dato vita alla 15ª edizione della tradizionale “Befana in Pediatria”. Un evento speciale che ha portato un sorriso e un po’ di felicità ai bambini ricoverati presso l’Ospedale “Moscati” di Avellino, con la distribuzione di regali e dolciumi.

La festa è iniziata con l’arrivo della Befana, che è partita dal Comando di via Zigarelli, a bordo dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, che ha attraversato l’intera città, regalando momenti di allegria e sorpresa a chiunque incrociasse il suo cammino. Ma il momento più emozionante è stato quando la Befana, è salita al secondo piano dell’ospedale, raggiungendo i piccoli degenti e i loro genitori per consegnare i doni.

Questa iniziativa, non ha solo l’obiettivo di portare un po’ di gioia ai bambini in degenza, ma si pone anche come un segno di vicinanza e solidarietà verso le famiglie, che affrontano momenti difficili accanto ai propri figli, e verso tutta la comunità di Avellino. Un gesto di umanità che va oltre la semplice tradizione, facendo sentire ai piccoli e ai loro cari che, anche in un periodo di difficoltà, non sono mai soli.

Dopo la visita al reparto Pediatria, la Befana ha fatto tappa anche al reparto Breast Unit, diretto dal Dottor Carlo Iannace, dove anche qui ha portato un sorriso alle donne in degenza.

Ancora una volta, l’impegno profuso ha reso più lieve il peso della malattia di queste persone, portando un raggio di luce nei cuori di tutti i partecipanti.