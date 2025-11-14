IX Giornata Mondiale dei Poveri, iniziative è proposte della Caritas della Diocesi di Ariano Irpino – Lacedonia.

Secondo i dati ISTAT riferiti all’anno 2024, la povertà in Italia è aumentata. L’Italia ha circa 5,7 milioni di persone in povertà assoluta, che corrispondono al 9,8% della popolazione italiana.

Mentre le famiglie italiane povere, sono circa 2,2 milioni, l’8,4 % della popolazione e colpisce maggiormente le famiglie con minori a carico.

Su questo, si è discusso ieri sera con inizio alle ore 20,30, in un convegno promosso dalla CARITAS diocesana di Ariano Irpino e Lacedonia, presso la sala convegni della chiesa di Santa Barbara, parrocchia sita nella contrada omonima, in occasione della IX Giornata Mondiale dei Poveri.

Vi hanno preso parte, oltre a Mons. Vescovo, anche numerosi Parroci della diocesi:

Sergio Melillo – Vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia.

– Vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia. Don Marco Ulto – Direttore della Caritas diocesana Ariano Irpino – Lacedonia.

– Direttore della Caritas diocesana Ariano Irpino – Lacedonia. Don Ottone Morra – Parroco della parrocchia di Santa Barbara, di Ariano Irpino.

Il deus ex machina della serata, è stato Don Marco Ulto, il quale accompagnato dalla proiezione di slides, ha ripercorso gli ultimi tre anni in cui la Caritas ha operato nel campo diocesano. Inoltre, si è prefisso lo scopo di sensibilizzare ulteriormente le Comunità ecclesiali, la società civile e le associazioni di volontariato ad accorgersi delle diverse forme di povertà, che stanno crescendo nel territorio e sentirsi coinvolti nel dare risposte continuative, che coinvolgano non solo la Caritas, ma ogni persona e famiglie, cioè fare rete “.

Numerose le associazioni di volontariato presenti, composte da molti giovani, tra cui la volontaria della Caritas Antonella, la quale ha tenuto a precisarci :” Questa serata è stata organizzata dal nostro Direttore della Caritas diocesana Don Marco Ulto. E in più, l’invito partito da Mons. Vescovo Sergio Melillo. Siamo ospitati per questo raduno di associazioni da Don Ottone Morra, parroco di questa parrocchia di Santa Barbara. Le associazioni presenti a questa iniziativa, sono più di 80 volontari di varie età. E nel corso della serata, noi faremo vedere dei filmati di quello, che facciamo e le proposte per il futuro“.

Don Marco Ulto : “ La Caritas, agisce con l’equipe e con una rete di parrocchiani, che sono sul territorio diocesano. Noi usciamo, con l’intenzione di mettere insieme le associazioni, ovviamente, per avere una direzione comune, perché seguendo un po quella che è la mission del Vangelo. La mission di Gesù, che ci ha lasciato di diventare un supporter, ovviamente, come riferimento il Vangelo. E allora, non ci resta altro che questa serata, sarà momento dove fare sintesi, ma anche di partire per una azione più concreta sul territorio “.

Mons. Vescovo Sergio Melillo: “ Questa di oggi è la giornata mondiale dei poveri. E’ una iniziativa, della Chiesa Cristiana da nove anni. Per attenzionare la comunità cristiana e la comunità sociale riguardo ai poveri. La Caritas, è l’ufficio pastorale della Diocesi, non è un ente di beneficenza, è un nodo per sensibilizzare le persone, soprattutto tutti i credenti di fare attenzione ai poveri. Cioè, le povertà di ordine non solo economiche, ma, relazionali familiare, sociale e di solitudine. E questa sera, vuole essere un momento di aggregazione per sostenere le opere che si fanno, e l’aiuto che si da alle persone. Ed è, anche un modo per stare insieme, per diciamo superare quelle contraddizioni, che ci accompagnano, e quelle solitudini, ch viviamo “.

Antonietta Raduazzo – Consigliera CSV Irpinia Sannio ETS: “ Secondo il messaggio del Santo Padre Leone XIV, La povertà ha cause strutturali che devono essere affrontate e rimosse. Mentre ciò avviene, tutti siamo chiamati a creare nuovi segni di speranza, che testimoniano la carità cristiana. Carità, che dovrebbe far parte delle politiche sociali pubbliche di ogni paese. Ma, guerre e diseguaglianze lo impediscono. Noi come volontari, possiamo giocare un ruolo per supportare concretamente le persone in difficoltà, promuovendo i valori di solidarietà e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla povertà crescente. In questo anno di Giubileo, il volontariato diventa ancora più essenziale, per aiutare le persone a uscire dall’isolamento, per riaffermare la dignità di ogni individuo. All’ improvviso ,si vede non la meta, ma il percorso. Come una porta, che si apre su un,altra stanza e verso nuove luci di fede, speranza e carità “.

