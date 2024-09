IV Edizione di FestAmbiente: tre giorni dedicati all’ambiente e alla comunità

Dal 6 all’8 settembre, la provincia di Avellino ospiterà la IV edizione di FestAmbiente, un evento organizzato da Legambiente, ARCI Avellino e altre associazioni locali, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul tema ambientale e promuovere iniziative di sostenibilità.

Il programma, articolato in tre giorni, prevede incontri, dibattiti, attività culturali e momenti di aggregazione. Si comincia il 6 settembre con l’Inaugurazione del MIRA (Museo Interattivo per la Raccolta dell’Ambiente), seguita da un incontro sulla “Giusta Transizione per Avellino” con ospiti come Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, e la sindaca Laura Nargi. La giornata si chiuderà con un evento musicale, la Jam for Climate, presso il circolo ARCI Avionica.

Il 7 settembre sarà dedicato a dibattiti sui temi ambientali con il titolo provocatorio “Ci siamo rotti i polmoni!“, un riferimento all’inquinamento atmosferico e ai problemi legati alla qualità dell’aria. Nel pomeriggio, si terrà l’evento Goletta dei Fiumi, un progetto che mira alla salvaguardia dei corsi d’acqua locali, mentre la serata si concluderà con un concerto dal vivo, L’ultima festa?.

L’8 settembre, l’ultimo giorno di FestAmbiente, è previsto un Open Day al MIRA e un Pranzo di comunità che chiuderà l’edizione, favorendo la socializzazione e lo scambio di idee tra i partecipanti.

L’evento si propone come un’opportunità per riflettere sull’importanza della sostenibilità e sulle azioni concrete da intraprendere per tutelare il nostro ambiente.