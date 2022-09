Itinerari nelle tradizioni del Monte Somma: si continua con gli spettacoli a Castello di Cisterna e Saviano

Conclusa la prima tappa a San Vitaliano il progetto “Itinerari nelle tradizioni del Monte Somma – Festa delle Lucerne 2022” prosegue con altri due eventi nei comuni di Castello di Cisterna e Saviano. Giovedì 22 settembre presso l’Anfiteatro Parco Enrico De Nicola di Castello di Cisterna (NA) andrà in scena lo spettacolo “A tu per tre” con Maurizio Casagrande, Ania Cecilia e Claudia Vietri. Venerdì 23 settembre, presso il Cortile di Palazzo Allocca di Saviano (NA) , sarà la volta de “I Menecmi” a cura della Compagnia Teatrale Fuitevenne, con Luigi De Risi, Felice De Falco, Domenico Tafuro, Mariagrazia Ciccone, Antonio Franzese, Michele Palma, Brigida Simonelli, Benedetta Sommese e Luigi Sommese. Due nuovi appuntamenti per riscoprire la tradizione teatrale e popolare dei comuni siti all’ombra del Monte Somma, che hanno dato vita ad un comune itinerario di valorizzazione e promozione turistica dei loro territori. Il progetto “Itinerari nelle tradizioni del Monte Somma – Festa delle Lucerne 2022”, con capofila il Comune di Somma vesuviana, è co-finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del POC Campania 2014-2020 – Rigenerazione Urbana, politiche per il turismo e la cultura.