NAPOLI. Piazza Garibaldi: prima gli propone dei profumi e poi lo rapina. Arrestato.

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza Garibaldi all’angolo con via Bologna sono stati avvicinati da due turisti, uno dei quali ha indicato un uomo che lo aveva appena rapinato.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato.

La vittima ha raccontato che poco prima, in via Bologna, aveva accettato l’offerta dell’uomo di acquistare 4 scatole contenenti dei profumi e che, mentre stava prendendo il denaro per pagarlo, questi lo aveva spinto contro un muro e gli aveva sottratto il borsello contenente mille euro che aveva subito consegnato ad un complice che era riuscito a far perdere le sue tracce.

A.T., 62enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina impropria.