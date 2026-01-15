Ischia, studenti colti da malore dopo aver bevuto acqua in bottiglia: accertamenti in corso

Momenti di apprensione a Ischia, dove quattro studenti di un istituto superiore di Casamicciola Terme sono stati soccorsi dopo aver accusato improvvisi malori in seguito al consumo di acqua minerale acquistata all’interno della scuola. I giovani sono stati accompagnati al presidio ospedaliero “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno per controlli medici.

Tre ragazzi sono stati ricoverati in Osservazione Breve Intensiva e tenuti sotto monitoraggio per circa 24 ore, come previsto dai protocolli sanitari nei casi di sospetta intossicazione. Una quarta studentessa, che avrebbe ingerito solo una minima quantità di acqua, è stata trattenuta in via precauzionale. Le condizioni di tutti risultano stabili e non destano particolari preoccupazioni.

Sul caso sono intervenuti i carabinieri della stazione di Casamicciola Terme, che hanno sequestrato le bottiglie ancora in possesso degli studenti e raccolto le testimonianze dei genitori per ricostruire le modalità di acquisto e consumo del prodotto. Parallelamente si è attivato il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, impegnato nella verifica del numero di lotto dell’acqua per valutare eventuali provvedimenti cautelativi.

Il materiale sequestrato sarà sottoposto ad analisi di laboratorio. Sono in corso accertamenti tossicologici per chiarire con precisione le cause dei malori e stabilire se si tratti di un episodio isolato o di una problematica più ampia legata al prodotto. Le autorità sanitarie e investigative continuano a monitorare la situazione.