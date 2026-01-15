Buon compleanno a Litto Luigi, per tutti “il Segretario”

MUGNANO DEL CARDINALE- Giornata speciale per Litto Luigi, conosciuto e stimato da tutti come il Segretario, che oggi festeggia il suo compleanno circondato dall’affetto più autentico. Una figura che nel tempo ha saputo farsi voler bene per la sua umanità, la sua disponibilità e quel modo semplice ma concreto di esserci sempre, senza clamore ma con grande cuore.

Gli auguri più sentiti arrivano dalla moglie, dai figli e dai nipoti, che rappresentano il centro della sua vita e la sua più grande ricchezza. Un legame forte, fatto di amore quotidiano, rispetto e condivisione, che rende questo giorno ancora più speciale.

A questo coro di affetto si unisce con piacere anche Binews, che rivolge a Litto Luigi un augurio sincero: che questo nuovo anno di vita sia ricco di salute, serenità e soddisfazioni, da vivere con lo stesso spirito che lo ha sempre contraddistinto. Che il sorriso non manchi mai e che l’abbraccio dei tuoi cari continui a essere la tua forza più grande.