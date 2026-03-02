Irpinia, torna il sole ma con qualche nube: temperature in rialzo

IRPINIA — Dopo una giornata caratterizzata da cieli incerti e alternanza tra nuvole e schiarite, il quadro meteorologico è destinato a migliorare nelle prossime ore. L’inizio della settimana prosegue infatti all’insegna di una maggiore stabilità, accompagnata da un graduale aumento delle temperature durante le ore centrali della giornata.

Per martedì 3 marzo si prospetta un risveglio prevalentemente sereno su gran parte del territorio, con solo lievi velature a tratti. Nelle prime ore del mattino, soprattutto nelle zone vallive, potranno verificarsi locali banchi di nebbia o foschie che potrebbero ridurre temporaneamente la visibilità.

Nel corso del pomeriggio, il cielo tenderà a velarsi nuovamente per la formazione di annuvolamenti sparsi, che tuttavia non daranno luogo a precipitazioni. Si tratterà quindi di un peggioramento solo parziale e senza conseguenze sul piano delle piogge.

Sul fronte termico, si registra una leggera diminuzione delle temperature minime nelle aree interne e più basse, mentre i valori massimi saranno in aumento, rendendo le ore diurne più miti e gradevoli. I venti si manterranno deboli, provenienti in prevalenza dai quadranti orientali.

Nel complesso, una giornata tranquilla dal punto di vista meteorologico, con condizioni generalmente favorevoli e un clima che inizia lentamente a strizzare l’occhio alla primavera.