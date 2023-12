Nuovo consiglio provinciale di Avellino: eletti e risultati

Avellino, 18 dicembre 2023 – Ieri, 17 dicembre, il Palazzo Caracciolo ha ospitato il culmine delle elezioni provinciali di Avellino, che hanno visto una partecipazione significativa dei cittadini desiderosi di plasmare il futuro della provincia. Oggi, siamo lieti di annunciare i 12 rappresentanti eletti che formeranno il nuovo Consiglio Provinciale.

Le elezioni, svoltesi tra le 8 e le 20, hanno coinvolto il 91,76% del corpo elettorale, con 1.293 votanti su 1.409 aventi diritto. Un totale di 45 amministratori si sono presentati come candidati, ciascuno con una visione unica per il progresso del territorio. Le quattro liste in competizione hanno riflettuto la diversità di prospettive e idee presenti nella provincia.

Le 117 località coinvolte, escludendo Moschiano attualmente commissariato, hanno giocato un ruolo chiave nel processo democratico. I cittadini hanno avuto l’arduo compito di scegliere i loro rappresentanti, cercando coloro che meglio rispecchiano le esigenze della comunità.

È fondamentale notare che queste elezioni non hanno coinvolto la figura del Presidente della Provincia, attualmente occupata da Rizieri Buonopane, eletto nel 2021. Costatiamo che i rappresentanti del mandamento di Baiano, Biancardi Giovanni, Rozza Simone e Litto Federica, che, nonostante un ottimo consenso di voti, non sono stati eletti.

Concludendo, auguriamo un proficuo mandato a tutti i neo eletti, consapevoli dell’importanza del loro ruolo nel plasmare il futuro di Avellino. Ciascuno di loro ha la responsabilità di rappresentare e servire la comunità, e confidiamo che lavoreranno instancabilmente per il bene di tutti.

Qui di seguito presentiamo la fotografia dell’intero scrutinio, simbolo tangibile del processo democratico che ha caratterizzato la giornata e che ora definisce il nuovo corso del Consiglio Provinciale di Avellino. La diversità di prospettive e l’impegno dimostrato dai candidati promettono una legislatura dinamica e orientata al miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini della provincia.

(Andrea Salvatore Guerriero)