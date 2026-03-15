Irpinia, nuvole e piogge in arrivo: temperature in calo

L’Irpinia si prepara a una giornata dal tempo instabile. Secondo il bollettino meteorologico emesso il 15 marzo 2026 alle ore 22:25, il territorio è attualmente interessato da venti provenienti da est, che nelle prossime ore favoriranno il passaggio di una nuova perturbazione atmosferica. Questo sistema porterà con sé un progressivo peggioramento delle condizioni meteo e un graduale abbassamento delle temperature.

Le previsioni per lunedì 16 marzo

Per la giornata di lunedì 16 marzo 2026 è previsto un cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte della provincia. Nel corso della giornata potranno verificarsi precipitazioni intermittenti, con maggiore probabilità nelle ore notturne e soprattutto tra il pomeriggio e la serata.

Sul fronte delle temperature si segnala un calo nei valori massimi, mentre i venti soffieranno moderati da levante, con possibili rinforzi locali, soprattutto nelle aree più esposte.

Tendenza

Il quadro meteorologico resta quindi instabile, con condizioni tipicamente variabili che accompagneranno l’inizio della settimana e che potrebbero mantenere il tempo incerto anche nelle ore successive. I cittadini sono invitati a prestare attenzione soprattutto agli spostamenti nelle fasce orarie in cui le precipitazioni potranno risultare più frequenti.