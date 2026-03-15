GROTTAMINARDA TRIONFA ALLA DISFIDA DEL SOFFRITTO 2026!

Grottaminarda si aggiudica per la seconda volta la vittoria alla “Disfida del Soffritto di Maiale” che si è tenuta oggi presso il Castello Marchionale di Taurasi (la prima vittoria nel 2019 a Flumeri).

La Giuria tecnica, presieduta dal giornalista Luciano Pignataro, ha decretato il Soffritto di Maiale della Comunità Slow Food di Grottaminarda il migliore di questa XVI edizione.

Ancora una volta protagonisti la brigata di cucina del pluripremiato chef Roberto Leone de “Il Sogno Risto-Gourmet” (già Medaglia d’Oro ai “Campionati di Cucina Italiana”) insieme all’Azienda Agricola Maria Ianniciello, da oltre un decennio “Chiocciola Slow Food” e riconosciuta “Presidio Slow Food” per l’Olio extravergine d’oliva “Ufens” che ha anche preparato la tradizionale “Colazione contadina”.

All’iniziativa, ottimamente organizzata dalla “Condotta Slow Food Irpina-Colline dell’Ufita e Taurasi” che ha visto anche il Patrocinio del Comune di Grottaminarda data la valenza turistico-culturale, hanno partecipato 15 comuni, dunque è stata una sfida non facile, a colpi di ricette tradizionali.

«Questa vittoria fa sì che l’anno prossimo Grottaminarda sia comunità ospitante – afferma con soddisfazione la Presidente del Consiglio comunale, delegata all’Agricoltura e al Turismo, Virginia Pascucci – siamo felicissimi di questo nuovo trionfo, ci contavamo poichè il livello dei nostri ristoratori, delle nostre aziende agricole e dei nostri prodotti, a cominciare dall’Aglio dell’Ufita (presidio Slow Food), è altissimo e negli anni sta facendo la differenza tanto da raggiungere la ribalta nazionale».

«Un grande grazie a tutta la squadra per l’impegno in questa disfida ma soprattutto per l’impegno che mettono tutti i giorni nel proprio lavoro per rappresentare l’eccellenza – conclude il Sindaco, Marcantonio Spera – sono il nostro orgoglio e sarà un orgoglio ospitare un’iniziativa che rappresenta una vera e propria rievocazione degli antichi riti della nostra civiltà contadina. Cercheremo di farlo al meglio. Viva Grottaminarda!».