IRPINIA. Moglie aggredisce l’ex marito con forbiciate. Arrestata

I Carabinieri della Stazione di Montoro hanno tratto in arresto una 59enne del posto per “Lesioni commesse con arma impropria”.

È accaduto ieri sera a Montoro.

Al 112 giunge la segnalazione di una lite in famiglia. Una pattuglia della locale Stazione viene quindi tempestivamente inviata all’abitazione indicata dove una donna, al culmine di una lite scaturita per dissidi familiari, con le forbici da cucina ha colpitoripetutamente l’ex marito in varie parti del corpo, tra cui il collo e il volto.

Prontamente soccorso, l’uomo è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino per le lesioni da punta, fortunatamente non gravi.

Condotta in caserma, la donna è stata dichiarata in arresto, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicata con rito direttissimo.