Irpinia, Lunedì in Albis all’insegna del bel tempo: cielo sereno e temperature in aumento

L’Irpinia si prepara a vivere un Lunedì in Albis all’insegna della stabilità e del sole, grazie alla presenza di un’area di alta pressione che garantirà condizioni meteorologiche favorevoli su tutto il territorio.
Secondo il bollettino emesso nella tarda serata del 5 aprile, la giornata di lunedì 6 aprile 2026 sarà caratterizzata da cielo sereno o al più leggermente velato, senza particolari variazioni nel corso delle ore.
Le temperature faranno registrare un lieve aumento, rendendo il clima particolarmente gradevole, ideale per le tradizionali attività all’aperto e per le numerose iniziative legate al Lunedì in Albis.
Per quanto riguarda i venti, si prevedono correnti deboli, al massimo localmente moderate, con prevalenza di regime di brezza.
Un quadro meteorologico dunque favorevole, che accompagnerà una delle giornate più attese della tradizione, tra escursioni, momenti di convivialità e appuntamenti religiosi diffusi su tutto il territorio.