Taurano, al via la giornata di formazione BLSD: massimo 20 posti disponibili

Il Comune di Taurano (AV) promuove una nuova iniziativa dedicata alla sicurezza e alla tutela della salute pubblica. Nell’ambito del progetto “Il Tempo È Il Ritmo Del Cuore”, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con l’Associazione Centro di Formazione SAFIS, organizza una giornata di formazione BLSD (Basic Life Support and Defibrillation).

L’obiettivo è diffondere competenze fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, aumentando così la sicurezza della comunità attraverso cittadini formati e pronti a utilizzare il defibrillatore.

Posti limitati e priorità ai soggetti sensibili

Il corso prevede un massimo di 20 partecipanti.

Sono riservati:

• 7 posti ai dipendenti del Comune di Taurano;

• i restanti posti, invece, saranno assegnati in via prioritaria a:

• responsabili e dipendenti delle attività commerciali del territorio;

• tesserati delle associazioni sportive del Comune;

• cittadini residenti, con particolare attenzione a chi vive in prossimità dei defibrillatori installati sul territorio.

La formazione BLSD è oggi considerata una delle competenze più importanti per la gestione delle emergenze sul territorio: riconoscere un arresto cardiaco, eseguire correttamente il massaggio cardiaco e utilizzare il defibrillatore può fare la differenza tra la vita e la morte.

Certificazione finale

Al termine della giornata formativa, ai partecipanti verrà rilasciata la Certificazione IRComunità, valida per l’abilitazione all’uso del defibrillatore secondo gli standard nazionali.

Un’iniziativa che conferma l’impegno del Comune di Taurano nel migliorare la sicurezza del territorio e promuovere una cultura di prevenzione e intervento rapido nelle emergenze sanitarie.