Irpinia Express, viaggio nel cuore dell’Alta Irpinia: la tappa di Rocca San Felice tra Mefite, storia e sapori

L’Irpinia mostrata dal finestrino di un treno ha un fascino diverso. Cambia ritmo, cambia luce, cambia persino il modo in cui si percepiscono i paesaggi. Così è stata la domenica dei viaggiatori di Irpinia Express, il convoglio turistico che ogni settimana conduce alla scoperta di borghi e luoghi simbolo dell’entroterra avellinese. Questa volta la meta è stata Rocca San Felice, uno dei centri più suggestivi dell’Alta Irpinia.

Il percorso è iniziato ad Avellino per poi salire verso Sant’Angelo dei Lombardi, dove la prima tappa ha portato i visitatori in uno dei siti naturali più sorprendenti del Sud Italia: la Mefite nella valle d’Ansanto. Qui, un piccolo specchio d’acqua di origine solfurea ribolle senza sosta per effetto delle emissioni di gas dal sottosuolo. L’odore acre e la superficie in continuo movimento restituiscono un’immagine antica e primordiale, la stessa che stupiva gli antichi popoli italici e romani che la consideravano un luogo sacro e temuto.

Dalla Mefite al borgo il passaggio è stato come un cambio di scena. Nel centro storico di Rocca San Felice l’accoglienza ha avuto il sapore dell’autenticità: il pranzo all’ombra del grande tiglio che abbraccia la piazza e la degustazione del Carmasciano, il celebre formaggio che nasce proprio in queste terre, modellato dai venti, dai pascoli e dai minerali che risalgono dal suolo vulcanico e solfureo.

Il pomeriggio è proseguito tra i vicoli del borgo, con la salita verso la Rocca che domina l’altopiano. Dall’alto la vista si apre sui paesaggi mutevoli dell’Alta Irpinia, tra colline, campi e dorsali che si alternano come pagine di una storia antica. La fortezza medievale resta il punto più alto e simbolico del paese, una sentinella che da secoli osserva i movimenti del territorio.

La giornata si è chiusa con la soddisfazione dei partecipanti e la conferma del valore di un progetto che punta sulla mobilità lenta per raccontare l’Irpinia. Irpinia Express tornerà domenica 30 novembre con una nuova destinazione: Morra De Sanctis, altro borgo ricco di storia, cultura e paesaggi da scoprire.