Avellino, al Conservatorio Cimarosa la Giornata contro la violenza di genere: protagoniste anche le vigili del fuoco

Mattinata intensa e partecipata quella andata in scena oggi, 27 novembre 2025, al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino, dove si è tenuta la manifestazione dedicata alla Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un appuntamento promosso dalla Prefettura di Avellino insieme all’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, alle istituzioni provinciali e alle Forze dell’Ordine, che ha coinvolto numerose scolaresche del territorio.

L’iniziativa ha posto al centro un tema purtroppo sempre attuale, richiamando l’urgenza di un impegno condiviso contro ogni forma di violenza. Un messaggio rivolto soprattutto ai più giovani, chiamati a diventare promotori di una cultura del rispetto e della parità.

La presenza operativa e simbolica dei Vigili del Fuoco

Su richiesta della Prefettura, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha garantito il servizio di vigilanza antincendio per l’intero evento.

Un presidio organizzato dall’ingegnere Renato Di Meo, dal DCS Uliam Iarriccio, Funzionario incaricato, e dall’Ispettore Antincendi Davide Argenio.

Particolarmente significativa la partecipazione della componente femminile del Corpo, che ha preso parte alle attività con professionalità e dedizione. Presenti:

• V.D. Simona Streppone

• V.E. Giovanna Puca

• V.E. Francesca Boccardi

• V.V. Vincenza Scaperrotta

• V.V. Federica Petrone

• V.V. Daniela Valente

Una presenza che, oltre all’aspetto operativo, ha rappresentato simbolicamente il contributo delle donne nei ruoli di soccorso e in tutti gli ambiti della sicurezza pubblica.

Un impegno costante del Comando di Avellino

Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, attraverso la sua partecipazione, ribadisce la volontà di sostenere e promuovere iniziative di forte valore sociale, mettendo al centro la cultura della prevenzione, del rispetto e della tutela della persona.

Un messaggio chiaro e necessario, in una giornata che guarda oltre la ricorrenza formale e chiama tutti a un impegno quotidiano contro la violenza di genere.