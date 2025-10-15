Irpinia, commozione e solidarietà per i tre Carabinieri caduti a Castel d’Azzano Fiori e messaggi davanti alle Caserme dell’Arma. Ad Avellino il toccante omaggio della Polizia con le sirene spiegate.

AVELLINO — Profondo cordoglio anche in Irpinia per la tragica scomparsa dei Carabinieri Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello, rimasti vittime di una violenta esplosione avvenuta durante un’operazione di servizio a Castel d’Azzano, in provincia di Verona.

Davanti alle Caserme dell’Arma dei Carabinieri in tutta la provincia, da ieri sono comparsi fiori, biglietti e messaggi di solidarietà, in segno di vicinanza e riconoscenza verso i militari caduti e le loro famiglie. Un gesto semplice ma carico di significato, che ha coinvolto cittadini, associazioni e istituzioni.

Il gesto delle Forze dell’Ordine ad Avellino

Ad Avellino, nella giornata di ieri, si è vissuto un momento di intensa emozione: le volanti della Questura si sono fermate davanti al Comando Provinciale dei Carabinieri, attivando le sirene in segno di omaggio.

Un gesto simbolico, che ha rappresentato l’abbraccio ideale di tutte le Forze dell’Ordine ai colleghi dell’Arma, nel segno della solidarietà, del rispetto e dell’unità di chi ogni giorno serve lo Stato.

Un lutto che attraversa l’Italia

L’episodio di Castel d’Azzano ha scosso profondamente l’intero Paese. La tragedia, avvenuta nel corso di un intervento di controllo, ha strappato alla vita tre servitori dello Stato, ricordati oggi in ogni angolo d’Italia con minuti di silenzio, bandiere a mezz’asta e manifestazioni di affetto.

Anche l’Irpinia si è unita al dolore nazionale, confermando — ancora una volta — il forte legame che unisce la cittadinanza ai Carabinieri e a tutte le Forze di Sicurezza che operano quotidianamente per la tutela della collettività.