Avella, il CAI inaugura la nuova sede della Sottosezione: una giornata di festa tra montagna e tradizione

Sabato 18 ottobre alle ore 19:00 l’inaugurazione in via Orfanotrofio. Presenti il sindaco Biancardi, il presidente del CAI Avellino De Cesare e il reggente Fusco.

AVELLA (AV) — Il Club Alpino Italiano – Sezione di Avellino, Sottosezione di Avella si prepara a un momento di grande importanza per la vita associativa e culturale del territorio: sabato 18 ottobre 2025, alle ore 19:00, sarà inaugurata ufficialmente la nuova sede in via Orfanotrofio, nel cuore del centro storico di Avella.

L’iniziativa segna un nuovo traguardo per il sodalizio, impegnato da anni nella promozione della cultura della montagna, della tutela ambientale e della valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico dell’Irpinia e del Parco del Partenio.

Le istituzioni presenti

Alla cerimonia interverranno:

il sindaco di Avella , dott. Vincenzo Biancardi ;

il presidente della Sezione CAI di Avellino , dott. Alfonso De Cesare ;

il reggente della Sottosezione CAI di Avella, Francesco Fusco.

Dopo i saluti istituzionali e il taglio del nastro, i partecipanti saranno accolti da un rinfresco curato dal maestro pasticciere Pasquale Pesce, che offrirà una degustazione di prodotti tipici e dolci artigianali.

Tra natura e comunità

L’inaugurazione rappresenta un momento di incontro tra passione per la montagna e spirito di comunità. La nuova sede diventerà un punto di riferimento per gli appassionati di escursionismo, alpinismo e attività all’aria aperta, con l’obiettivo di avvicinare sempre più cittadini, giovani e famiglie alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente.

Una serata tra sport e tradizione

A conclusione della cerimonia, gli organizzatori invitano tutti i presenti a proseguire la serata nel centro di Avella, dove saranno in corso gli eventi della Sagra della Castagna e della Nocciola, tra i profumi e i sapori dell’autunno avellano.

Un’occasione per vivere la città tra cultura, natura e convivialità, nel segno del legame profondo tra il CAI e il territorio.