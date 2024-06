Invito al Pubblico Comizio del Gruppo Consigliare Uniti per Sperone

Domenica 16 giugno alle ore 11, nella suggestiva cornice di piazza Luigi Lauro a Sperone, si terrà un importante comizio pubblico organizzato dal Gruppo Consigliare Uniti per Sperone. L’evento è aperto a tutti i cittadini e rappresenta un’occasione unica per partecipare attivamente alla vita della comunità locale.

Durante il comizio, i membri del gruppo consigliare offriranno un resoconto dettagliato sull’opera amministrativa attualmente in corso. Sarà un momento di confronto diretto, in cui sarà possibile conoscere le iniziative intraprese dall’amministrazione e i progetti futuri per il nostro paese.