Intervento dei Vigili del Fuoco a Monteforte Irpino: Operaio ferito cadendo da impalcatura

I Vigili del Fuoco di Avellino subito dopo le ore 14’00 di oggi 5 aprile, sono intervenuti a Monteforte Irpino in via Taverna Campanile per soccorrere un operaio il quale cadendo da una impalcatura si era gravemente ferito ad un arto inferiore. La squadra intervenuta coordinata dal Capo Turno provinciale ha recuperato l’uomo di 54 anni da un fossato dove si stava realizzando una muratura di un canale di scolo, affidandolo ai sanitari del 118 intervenuti i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Sul posto i Carabinieri della locale Stazione effettuavano i rilievi di loro competenza.