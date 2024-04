100 DI QUESTI GIORNI. Quadrelle (AV), compie 92 anni Conte Maria Grazia.

Festeggia oggi, venerdì 05 aprile 2024, 92 anni Conte Maria Grazia di Quadrelle.

Cara nonna Maria Grazia,

In questo giorno speciale, i tuoi nipoti si riuniscono per farti gli auguri più affettuosi per il tuo 92º compleanno!

Non c’è abbastanza spazio per esprimere quanto sei importante per noi e quanto ti vogliamo bene. La tua saggezza, il tuo amore e la tua gentilezza sono sempre stati una fonte di ispirazione per ciascuno di noi.

Ricordiamo con gioia tutti i momenti indimenticabili che abbiamo trascorso insieme, le tue storie che ci hanno insegnato così tanto e i tuoi abbracci che ci hanno fatto sentire al sicuro. Sei un faro di luce nelle nostre vite e siamo infinitamente grati di averti come nostra nonna.

Che questo giorno sia pieno di gioia, amore e felicità. Possa il tuo sorriso splendere ancora più luminoso di quanto abbia mai fatto prima e possa il tuo cuore essere colmato di amore e serenità.

Augurandoti un compleanno straordinario, nonna Maria Grazia, ti inviamo un abbraccio affettuoso e tanti baci da parte di tutti noi. Possano tutti i tuoi sogni continuare a realizzarsi e possa la tua vita essere colma di benedizioni e di momenti felici.

Con tanto amore.

Auguri anche dalla direzione di Binews