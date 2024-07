Incontro pubblico “Per uno stadio” a Nola, con il sindaco Carlo Buonauro e il patron del Nola 1925 Langella

Manifestazione promossa e organizzata dal Comitato Pro Stadio Nola. Appuntamento presso la Sala del Mutilato a Nola per le ore 19.30. Il presidente del Comitato, Carmine Sorrentino: «Il confronto pubblico tra istituzioni, società sportiva e cittadini è parte fondante della nostra associazione».

Si terrà venerdì pomeriggio, alle ore 19.30, presso la Sala del Mutilato a Nola il primo incontro pubblico tra istituzioni, società sportiva Nola, cittadini e tifosi avente ad oggetto la costruzione di un nuovo stadio comunale. Parteciperanno il sindaco di Nola, Carlo Buonauro, e il patron del Nola 1925, Giuseppe Langella. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista Michele Sibilla.

L’incontro è organizzato e promosso dal Comitato Pro Stadio Nola, nato qualche mese fa dall’iniziativa spontanea di tifosi, sostenitori e appassionati del Nola Calcio, con l’unico scopo di svolgere qualsiasi iniziativa, giuridicamente ammessa, per la costruzione di uno stadio cittadino e la ristrutturazione del complesso Sporting Club.

Il presidente del Comitato, Carmine Sorrentino, così presenta la manifestazione. «Questo evento arriva al termine di un ciclo di incontri privati con privati e istituzioni avente ad oggetto la costruzione di un nuovo impianto calcistico a Nola. Sono passati 20 anni da quando lo storico Comunale non è più fruibile e credo i tempi siano maturi affinché Nola abbia una struttura degna del suo blasone. Per questo ci siamo confrontati con il sindaco Buonauro, col patron Giuseppe Langella e l’Ad Alfonso De Lucia, con i vertici della zona Asi, con l’Assessore allo Sport e ai Lavori Pubblici e infine con i capigruppo dei consiglieri comunali. Questo confronto pubblico è importante per i cittadini e tifosi, ma anche per le istituzioni, affinché tutti insieme si possa finalmente intraprendere un percorso che porti ad un nuovo stadio a Nola».