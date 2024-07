Come scegliere la stufa giusta per riscaldare la casa

Sono numerose le tipologie di stufe che si possono trovare sul mercato: proprio per questo motivo può non essere così semplice riuscire a individuare la soluzione più adatta per riscaldare la propria casa in maniera pratica. Per capire quale stufa scegliere è necessario tenere conto del design del prodotto e della sua resa estetica, ma non solo: la funzionalità è un aspetto fondamentale per valutare le caratteristiche e il rendimento del dispositivo che si ha in mente di comprare.

Le caratteristiche di una stufa a legna

Una stufa a legna assicura il compromesso perfetto tra la necessità di riscaldare i locali di casa in maniera uniforme e il desiderio di abbellire la propria casa con un complemento gradevole ed elegante. Questo tipo di prodotto si adatta allo stile di un’abitazione moderna o classica, riuscendo in tutti i casi a garantire un’atmosfera familiare e al tempo stesso intima. Che si tratti di uno chalet di montagna o di una casa di campagna, ma anche di un loft in città, la stufa in legna si rivela sempre utile per integrare o addirittura sostituire del tutto l’impianto di riscaldamento principale. In base al modello che si sceglie, questo tipo di stufa è in grado di riscaldare locali di tutte le dimensioni, riuscendo sempre ad assicurare un notevole risparmio in bolletta tramite l’utilizzo della legna, che – come noto – rappresenta il più economico tra tutti i combustibili sul mercato. Va ricordato, tuttavia, che il ricorso a una stufa a legna richiede di installare una canna fumaria e di effettuare, di conseguenza, delle opere di manutenzione ad hoc.

Una soluzione alternativa: le stufe a pellet

In alternativa a una stufa a legna si può optare per un modello a pellet. La differenza più significativa, come si può facilmente intuire, è rappresentata dal tipo di combustibile che viene impiegato. Le stufe a pellet fanno della versatilità il proprio punto di forza e quindi possono essere impiegate in qualunque contesto; si tratta di modelli ecologici in virtù delle caratteristiche del combustibile: infatti il pellet viene ricavato dai residui della lavorazione del legno, il che vuol dire che per produrlo non è necessario abbattere nuove piante. Una stufa a pellet si distingue da un modello a legna in quanto in grado di funzionare in maniera automatica attraverso un collegamento con la rete elettrica; inoltre, la manutenzione si rivela alquanto agevole, e la canna fumaria si caratterizza per le dimensioni contenute. I modelli di ultima generazione consentono agli utenti di programmare in automatico l’orario di accensione e quello di spegnimento, ma anche di impostare la temperatura che si desidera e di regolare la velocità della ventola per l’aria calda forzata. Questo vuol dire che, con un dispositivo di questo tipo, quando si torna a casa si può trovare l’ambiente confortevole e con la temperatura desiderata; più in generale, si ha la possibilità di definire le tempistiche di erogazione del calore.

I camini a bioetanolo

I biocamini non possono essere considerati delle stufe vere e proprie, ma meritano comunque di essere presi in considerazione da chi è in cerca di una fonte di riscaldamento per la propria abitazione. Trendy ed eleganti, possono avere una forma sinuosa o squadrata, e in genere sono disponibili nelle colorazioni del nero o del bianco, adattandosi alle caratteristiche di un ambiente minimal. Come si può intuire, insomma, si tratta di oggetti di design, che replicano l’atmosfera offerta da un camino classico e propongono la magia della fiamma a vista.

Le stufe a bioetanolo

Le stufe a bioetanolo sono consigliate quando si ha la necessità di riscaldare – ma anche di arredare – un ambiente di dimensioni medie, senza che ci si debba preoccupare dell’ingombro di tubi o canne fumarie. Si può beneficiare, dunque, della notevole comodità di una struttura che può essere installata con la massima semplicità e ha il pregio di poter essere trasportata in vari ambienti. In più, ecco tutta la magia della fiamma che brucia: una stufa a bioetanolo, con il suo design moderno e le sue linee all’avanguardia, ha la capacità di dar vita a un’atmosfera più che accogliente e intima. Grazie alla sua robustezza, inoltre, non ha bisogno di alcun tipo di manutenzione.