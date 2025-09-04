Incidente sulla Variante di Avellino: un ferito, traffico in tilt

Avellino – Un incidente stradale sulla Variante, una delle arterie più trafficate del capoluogo irpino, ha provocato il ferimento di una persona nella serata di giovedì. Lo scontro, che ha coinvolto due veicoli, è avvenuto nei pressi di uno svincolo della Statale 7 bis.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente e il ferito è stato trasportato per le cure mediche, ma al momento non sono state rese note le sue condizioni. Sul posto carabinieri e polizia hanno effettuato i rilievi e avviato la ricostruzione della dinamica.

L’incidente ha causato code e forti rallentamenti lungo la carreggiata, con disagi significativi per gli automobilisti. Le autorità hanno invitato alla prudenza e alla pazienza, mentre la circolazione resta appesantita.

La Variante, snodo cruciale per i pendolari e per il traffico di collegamento nell’Irpinia, è stata teatro negli ultimi mesi di diversi sinistri, sollevando nuove preoccupazioni sulla sicurezza del tratto.