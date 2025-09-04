Mugnano del Cardinale celebra la Festa della Madonna di Montevergine

Tradizione, fede e cultura unite “in preghiera per la pace”

La comunità interparrocchiale di Mugnano del Cardinale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno: la Festa della Madonna di Montevergine, che si terrà nel centro storico del paese con un programma ricco di momenti religiosi e culturali.

Quest’anno, la celebrazione si svolge sotto il segno della preghiera per la pace, un tema di grande attualità e speranza che accompagna l’intera manifestazione.

Il programma religioso

Il calendario degli appuntamenti spirituali prenderà il via l’8 settembre, giornata dedicata alla Santa Messa e catechesi alle ore 19:00.

Il giorno successivo, 9 settembre, sempre alle 19:00, si terranno la Santa Messa e la Lectio Divina.

Il 10 settembre, invece, i fedeli si raccoglieranno per la Santa Messa seguita dall’adorazione eucaristica, ancora una volta alle 19:00.

Il momento culminante delle celebrazioni sarà il 13 settembre, con un percorso devozionale particolarmente intenso:

• ore 18:00: Peregrinatio con il quadro della Madonna di Montevergine;

• ore 18:30: Santo Rosario al Santuario, davanti all’effigie mariana;

• ore 19:30: Santa Messa in Via Marchese Ippolito.

Il programma civile

Accanto ai riti religiosi, come da tradizione, la festa sarà arricchita anche da un momento di convivialità e cultura popolare. Sempre il 13 settembre, in serata, il centro storico si animerà con una serata musicale, accompagnata dalla degustazione di piatti tipici della tradizione locale. Un’occasione per unire spiritualità e socialità, rinsaldando il senso di comunità.

Una festa di fede e identità

La Festa della Madonna di Montevergine rappresenta non solo un appuntamento religioso, ma anche un momento di forte identità culturale per Mugnano del Cardinale. La devozione mariana, profondamente radicata nel territorio, trova espressione nella partecipazione attiva dei fedeli e nella riscoperta delle tradizioni popolari.

Il parroco, Don Giuseppe Autorino, rettore del Santuario, insieme al gruppo organizzatore, invita tutti i cittadini e i visitatori a partecipare a questo evento che coniuga fede, storia e cultura, rafforzando il legame con le radici spirituali e comunitarie del territorio.