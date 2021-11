Incidente sulla strada Provinciale nel comune di Pratola Serra. Trentaquattrenne ferito

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le ore 07’00 di oggi tre novembre, sono intervenuti sulla strada Provinciale EX SS 371, nel territorio del comune di Pratola Serra per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura, la quale sbandava e finiva fuori strada nella cunetta. A bordo del veicolo un uomo di 34 anni, rimasto ferito ed affidato alle cure dei sanitari del 118 i quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposto a cure mediche. Per il recupero dell’auto si è reso necessario l’intervento dell’autogru.

