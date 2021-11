AVELLINO. Terzo libro di Felice Antignani “Al3 pillole color Arcobaleno”, presentazione

Il giorno 6 novembre 2021 presso l’Archivio di Stato di Avellino, ex Carcere Borbonico, alle h. 10,30 ci sarà la presentazione del terzo libro di Felice Antignani “Al3 pillole color Arcobaleno”, che viene dopo 70 pillole azzurre e Pillole 2. Azzurr0. E’ un libro che parla della magia della solidarietà che fa sì cha accadano cose davvero straordinarie: ” — poi, però prendi un treno in faccia all’improvviso tutto si ribalta … . E tutto è diverso. Ma non bisogna mai mollare … mai … perchè il cielo è azzurro … proprio come il mare … e presto spunterà il più bello degli arcobaleni. “

Come i precedenti libri anche i proventi di quest’ultimo vanno ai reparti di Ematologia dell’ Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino tramite l’AIL sezione di Avellino e alla Fondazione Santobono Pausillipon Onlus che sostiene l’ Ospedale Santobono Pausillipon.

Il libro ha anche una pagina Facebook Al3 pillole color arcobaleno https://www.facebook.com/Al3pillolecolorarcobaleno/

adsense – Responsive – Post Articolo