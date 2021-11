Incidente in Irpinia muoiono un 19enne di Montemiletto e un 21enne di Pietradefusi

Due paesi in lutto per un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 4,30 a a Mirabella Eclano, in via Pezza Del Carro, dove un’auto, una Volkswagen New Beetle, si schiantata contro un muretto. A perdere la vita due giovanissimi uno di 19 anni si Montemiletto e un 21 enne di Pietradefusi. I giovani, che stavano tornando a casa dopo una sabato sera con amici, purtroppo per motivi al vaglio ancora degli inquirenti hanno urtato un muretto ai margini della careggiata e la loro auto si è accartocciata non lasciando scampo ai suoi occupanti. Immagini davvero brutte quelle che i soccorritori si sono trovati dinanzi dopo essere stati allertati da alcuni residenti, sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri e il 118, quest’ultimi purtroppo nulla hanno potuto. Gli abitanti dei comuni di Pietradefusi e Montemiletto si sono svegliati da una terribile notizia che ha lasciato tanta tristezza per la perdita di due giovani vite.

