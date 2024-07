Incidente ad Avella: Fiat Panda urta scooter, lievi contusioni per il conducente

Avella, 1 luglio 2024 – Un incidente si è verificato oggi in via Carlo III, dove una Fiat Panda ha urtato uno scooter. L’impatto tra i due mezzi ha causato lievi contusioni al conducente della moto, che fortunatamente non sembrano destare particolari preoccupazioni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti prontamente i vigili urbani del comando di polizia municipale di Avella, affiancati da una volante dei carabinieri della Compagnia di Baiano, per effettuare tutti gli accertamenti necessari e ripristinare la viabilità.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare eventuali responsabilità. Al momento, le condizioni del conducente dello scooter appaiono stabili e non preoccupanti.