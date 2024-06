Incendio a Baiano: Impianto Fotovoltaico in Fiamme. Video

Un incendio è divampato poco fa in una traversa di Via Lippiello, a pochi metri dalla Caserma dei Carabinieri. Le fiamme hanno coinvolto un impianto fotovoltaico situato su un’abitazione in fase di ristrutturazione.

L’allarme è stato lanciato immediatamente, ma al momento si attende ancora l’arrivo dei mezzi di soccorso necessari per procedere allo spegnimento dell’incendio. La vicinanza alla caserma ha permesso una rapida risposta da parte delle autorità, che stanno ora lavorando per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ma le autorità competenti condurranno un’indagine una volta che le fiamme saranno domate. Si spera che non vi siano feriti o danni estesi all’abitazione o alle strutture circostanti.

Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dei Vigili del Fuoco e delle forze dell’ordine.